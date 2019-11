El cantante de cumbia, Christian Domínguez se mostró muy entusiasmado con el hecho de convertirse en padre de familia nuevamente y esto sería al lado de su nueva saliente oficial Pamela Franco.

Christian Domínguez no dudó en confesar que le gustaría que su tercer hijo sea una niña. Mientras, Pamela Franco no se negó a esta posibilidad al lado del cantante pese a que ni siquiera son aún pareja oficial.

El cantante está tan ilusionado con su nuevo romance que, aseguró, le pondría a su tercera hija el nombre “Pamelita”.

“No he pensado en nombre la verdad, (me gustaría que sea) niña. Si me pregunta ella, sería bueno que sea niña, es una muñeca, le pondría Pamelita”, precisó.

Como se sabe, Christian Domínguez ya tiene una niña y un niño, este último fruto de su relación con Karla Tarazona.

Chris y Pamela