Jazmín Pinedo no fue ajena a la polémica y decidió preguntar su opinión a Christian Domínguez respecto a las declaraciones de Vania Bludau en “El valor de la verdad”, donde lo comparó con un olluco.

“Uno de mis platos favoritos es el olluquito con charqui”, dijo la conductora de “Mujeres al mando” al cantante, para luego preguntarle si a él le gustaba.

Christian Domínguez no se mostró ofendido y admitió que gustaba el olluquito: “Claro que sí, me encanta el olluquito”.

Sin embargo, el líder de la “Gran Orquesta” pidió a Vania Bludau que no se ofenda cuando hablen de ella: “Solamente quiero que no se vayan a picar cuando sea al revés. Cuando sea al revés somos malcriados, somos poco hombres y he visto que se pelean, pero cuando es al revés no pasa nada”, señaló.

“A mí me da gracia y pena a la vez porque son cosas que yo no podría hacer”, agregó el cumbiambero.