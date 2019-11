Christian Domínguez se pronunció luego de las fuertes declaraciones que la madre de Isabel Acevedo, Rosa Arenas, realizó contra su actual saliente Pamela Franco.

En declaraciones para “América Espectáculos”, Christian Domínguez aseguró que quiere mantenerse al margen de las críticas de su exsuegra, pero admitió que sí sintió pena al escucharla.

“Sí, (me mantengo) al margen. Sabes que yo no opino de nadie. Yo he escuchado muchas cosas, he visto, me ha dado pena muchas cosas, yo me he mantenido al margen también”, señaló Christian Domínguez.

El cumbiambero reveló que ha decidido, junto a Pamela Franco, no opinar más sobre Rosa Arenas. “Hemos hablado y hemos dicho que lo mejor es no opinar, no responder. Es mejor, al final ella no tiene, en este caso, vela en el entierro”.

Asimismo, el líder de la “Gran Orquesta” pidió a Isabel Acevedo realizar el trámite legal para devolverle sus camionetas, ya que es lo correcto.

“Si no se hace lo correcto, igual se va a hacer la cosa. Prefiero que cada uno haga las cosas bien, más adelante, si esto no funciona como debe funcionar, hablaré más cosas”, aseguró.

