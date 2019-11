Christian Domínguez se presentó en “El show después del show” y lamentó que su expareja Isabel Acevedo se esté negando a realizar los papeles de su camioneta.

En ese sentido, el líder de la “Gran Orquesta” insistió en que espera que “Chabelita” haga lo correcto, pues no quisiera revelar la verdadera razón por la que terminaron.

“Yo no he dicho el motivo (del fin de la relación) porque es un tema muy fuerte. Si fuera un tema de una tercera persona o una infidelidad, yo puedo entender de ‘oye, dilo’. Pero no, es un tema más personal que no me corresponde a mí, pero lo que puedo decir que es un tema fuerte y que por mí, que no se entere nunca nadie porque es muy personal y tiene que ver con mi familia”, señaló Christian Domínguez.

El cumbiambero insistió en que no terminaron por Pamela Franco, sino por algo que tendría que ver con sus hijos y que podría destruir públicamente a Isabel Acevedo.

“Para mí algo fuerte tiene que ver con mis hijas”, le dijo Renzo Schuller.

“Podría ser... sí, es parte de mi familia, es claro y yo lo he dicho, es con mi familia. Entrar, de verdad, yo decirlo sería destruir (a Isabel) y no me interesa destruir a nadie ni fastidiar”, respondió Christian Domínguez.

Christian sobre Chabelita