Christian Domínguez denunció que fue víctima de hackers luego de darse cuenta que no podía ingresar a su cuenta de Instagram, que estaba enlazada con su cuenta personal de Facebook.

El cumbiambero se comunicó con Latina para explicar que no solo le hackearon su red social, sino también comenzaron a extorsionarlo, enviándole 18 capturas de pantalla de una supuesta conversación entre él y una mujer.

“No podía ingresar a mi Instagram porque estaba abierta en otro lado, y estaba enlazada con mi Facebook. Me escribieron y me dijeron que cambiara las contraseñas, cambié las claves y a los 15 minutos me llegó un WhatsApp extranjero, de Colombia, donde me enviaron 18 fotos de una conversación que era de mi Instagram”, declaró.

Sin embargo, el líder de ‘Gran Orquesta’ asegura que esos chats no son suyos, pero que al conversar con el supuesto hacker, este le dijo que le regalara un celular para no exponer los chats.

“Me piden un celular, no considero que sea un tema delincuencial o algo muy fuerte, considero que quieren sacar provecho, pero voy a colocar la denuncia”, resaltó.

Este es el Instagram hackeado de Christian Domínguez.