El cantante de cumbia, Christian Domínguez, ya no soportó más indirectas de su exnovia Isabel Acevedo por lo que decidió no callar más y responder a cada uno de los dardos que la bailarina e integrante de Esto es Guerra le envía.

Christian Domínguez no solo llamó "insensible" y "despreciable" a la Chabelita, sino que enfiló contra ella al revelar el verdadero motivo por el que se acabó su relación con ella.

Fotos de Karla Tarazona y Christian Dominguez (Instagram)

Según el artista, Isabel Acevedo le hizo elegir entre su hijon con Karla Tarazona y ella.

“Esta vez si elegí bien a la persona y también hice lo correcto, cuando me hizo elegir entre mi hijo y ella. Ambas respuestas son obvias”, dijo al Diario El Popular.

“Ahora me arrepiento de tantas cosas y una de ellas fue el no haber dicho los motivos por los que se terminó (la relación). Cuando pasan estas cosas (las indirectas), más me doy cuenta de que esta vez sí elegí bien a la persona", agregó.

Christian Domínguez califica de “patético” video de Isabel Acevedo. (Video: América TV)

