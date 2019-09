Erick Elera celebró a lo grande su matrimonio civil con Allison Pastor, la madre de su segundo hijo, Lucas. La ceremonia se llevó a cabo a las 8:00 p.m. en la cuadra 1 de la Av. Matellini, en Chorrillos, donde se dieron cita no solo sus más cercanos familiares, sino también sus amigos de “Al Fondo Hay Sitio” y “De Vuelta al Barrio”.

“Agradezco a toda mi familia por estar conmigo y a todos mis amigos que me acompañan en esta fecha especial”, dijo Elera. Por su parte, Pastor agregó: ““Me dejó sin palabras”.

La parejita la pasó muy bien y bailó el clásico “Danubio Azul”. Después, realizó el juego del portaligas; para ello, el “Niño cara de pez” empezó a danzar de manera muy sensual, provocando las risas de su ahora esposa. Además, no faltó la clásica canción que lo hizo conocido con la Joven Sensación: “Tic tic tac”.

En otro momento, Elera colgó un video en Instagram donde dice: “Gente, creo que me voy a divorciar porque me he encontrado con Ricolás (Andrés Wiese)”, y mostró ante la cámara a “Nicolás de las Casas” cargando a Flavia, quien hizo de su hija “Nelly Francesca” en “AFHS”.

El gran ausente en esta boda fue Christian Domínguez, con quien compartió en la agrupación La Joven Sensación.