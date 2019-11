Christian Domínguez se defendió de los comentarios que hiciera Vania Bludau, quien comparó el miembro viril de su expareja con un “olluquito”.

“Después de dos años habla, es gracioso. Me da hasta pena... No te pases, hablar de ese tipo de cosas. Si fuera verdad, ¿por qué estuvo con alguien 4 años? No tiene sentido”, señaló al programa “Domingo al día”.

En otro momento, dijo que Isabel Acevedo le deberá devolver sí o sí las camionetas que él puso a nombre de la bailarina. “No es secreto que no quiere hacerlo (darle los carros). Pero así diga lo contrario, el carro es mío y de que se va a dar se hará. Eso es un tema que lo están viendo los abogados”, indicó.

