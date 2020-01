Christian Domínguez acusó a su expareja Isabel Acevedo de mentir respecto al tema de la devolución de su camioneta.

En declaraciones a “Mujeres al mando”, Christian Domínguez reveló que pese a que “Chabelita” asegura que ya le regresó el vehículo, el trámite todavía no se ha dado.

“A mí me molesta algo que ya no sé cómo llamarlo, porque es algo tan simple y sí fastidia porque esto volvió a salir, supuestamente ya no debía salir este año, porque dio una información, me llamaron a mí a decir que había respondido que ya había devuelto todo y que no tenía nada que ver. Me llaman a mí a decirme ‘Christian es verdad’, y yo le digo que eso era mentira. Digo cuál es la dificultad, es algo absurdo, tonto, porque al final se va a dar sí o sí, es una cuestión de una hora, ni siquiera es necesario que tengamos que juntarnos”, expresó el líder de la “Gran Orquesta”.

Eso sí, Christian Domínguez aclaró que se trata solo de una camioneta, pero que Isabel Acevedo tiene otros intereses para no devolverla: “Es una (camioneta), no son las. Es tan sencillo como eso, simplemente que no se llega porque hay otros intereses de por medio”.

Y es que el cantante de cumbia dejó entrever que “Chabelita" no quiere regresarle la camioneta porque tiene temor de que el vehículo quede a nombre de Pamela Franco, pero Christian Domínguez aseguró que el carro estará a su nombre.

”Es mentira, voy a decir las cosas claras, eso es falso. Ya se dijo que va a ser a mi nombre, ya no hay nada que detenga esto, simplemente no se desea firmar todavía, aún no sé por qué, porque hay plata de por medio y eso no va a pasar", fue su contundente respuesta.

Christian Domínguez-Chabelita

