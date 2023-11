Christian Domínguez: Hermanos Yaipén reprochan su comportamiento en Reyes del Show

Los Hermanos Yaipén lanza su sexta producción musical, pero durante la conferencia de prensa, no pudieron ser ajenos respecto al comportamiento de Christian Domínguez en “Reyes del Show”, programa donde fue eliminado por no acatar las reglas.

Walter Yaipén, líder de la agrupación musical, no puedo escapar de las preguntas sobre los recientes escándalos y el comportamiento de su expupilo, Christian Domínguez, frente a Gisela Valcárcel, y la productora, Michelle Alexander.

“En su momento lo dije y la gente no me creyó, pero las actitudes hablan por uno mismo y su comportamiento deja mucho que desear. Hay que tener más cuidado cuando a uno le dan la oportunidad de ingresar. Hay que mantener la humildad y el respeto, no hay que ser malagradecido con las personas que te dieron la oportunidad de trabajar”, aseveró Walter Yaipén que no cree que Christian Domínguez haya perdido la brújula por la fama.

“Fama de qué si solo es un imitador de los Hermanos Yaipén, cuando componga algo yo creo que serie famoso. Sigue tocando nuestros temas en sus shows. Debería dedicarse a hacer música y no exponerse demasiado, él es padre y ese tipo de exposición hay que dejarlo de lado por los hijos, es un consejo que le doy como su ex jefe”, aseveró Walter Yaipén, quien evitó referirse al posible romance de su excantante con una bailarina del reality de Gisela aunque soltó la frase “gallina que come huevo aunque le quemen el pico”.

PRESENTAN DISCO

Por otro lado, después de dos años de arduo trabajo la popular orquesta Hermanos Yaipén lanzaron su sexta producción musical que ya le está sumando grandes satisfacciones, como el “Mix Juan Gabriel” cuyo video clip en menos de dos meses está punto de alcanzar el millón de vistas en YouTube.

Walter Yaipén contó que este disco, que ya tiene temas que están sonando fuertemente en las radios como “Hazme olvidarla” y “El baile del Tiki Taka”, fue producido en México y esperan presentarlo a los Grammy Latino del próximo año.

