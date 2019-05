¿Christian Domínguez invirtió en el nuevo salón de belleza de Isabel Acevedo? Él respondió

Isabel Acevedo inauguró su primer salón de belleza y Christian Domínguez no pudo faltar a la inauguración junto a sus compañeros de orquesta. La pareja se mostró muy feliz por este nuevo proyecto, pero el cantante dejó en claro que no invirtió ni un sol en el negocio de su novia.

"Es un poco triste porque la gente cree que una mujer no lo puede hacer sola. Cuando la mujer hace un negocio ven a la persona que está a su lado, si es empresario o es exitoso", fue lo primero que dijo.

Christian Domínguez resaltó que, ciertamente, quiso apoyarla económicamente pero la 'Chabelita' lo rechazó, ya que quería valerse por sí sola.

"Yo quise hacer el negocio con ella en un principio porque no quería que usara todos sus ahorros, sino una parte y no quería. Me dijo 'yo quiero hacerme sola, si me equivoco quiero hacerlo sola, y si gano, gano sola'. Yo tuve que aceptar la condición, pero si ella me hubiese dado la oportunidad, lo habría hecho. Pero o sino habríamos dicho que esto es una sociedad, pero no es así, no puedo aplaudirme mientras no es así", sostuvo.

Por último, el cumbiambero añadió que le da tranquilidad ver que Isabel Acevedo tiene su propio spa, ya que está seguro que si son felices es porque quieres no porque algo los ate.

"Lo único que he hecho es ayudarla en lo que he podido, traerle algo que necesite, acompañarla, lo que haría una pareja. Si Dios no quiere, en algún momento nos separamos, esto (el spa) será solamente de ella y eso me da mucha tranquilidad porque somos felices porque queremos ser felices, nada nos ata", resaltó.

Puedes ver las declaraciones desde el minuto 01:40