Ya han pasado más de tres años desde que Karla Tarazona se separó de Christian Domínguez y lo acusó de haberla engañado con la bailarina Isabel Acevedo, con quien, tiempo después, confirmó su romance.

Ahora, Christian Domínguez e Isabel Acevedo se acaban de separar pues el cantante de cumbia fue ampayado besando a otra bailarina de nombre Pamela Franco.

Ante esta situación, Karla Tarazona dijo entender perfectamente cómo se siente Isabel Acevedo ahora que ella es la engañada.

"Yo entiendo perfectamente lo que ella está pasando en estos momentos, quizá en mí el impacto fue más complicado porque yo acababa de dar a luz. Yo entiendo todo lo que ella está pasando, todo el dolor que uno siente cuando a uno le mienten, pero tambien hay que ser consecuente con las cosas que uno hace en el camino porque a veces la vida nos da un golpe tan duro", señaló.

Sin embargo, Karla Tarazona sorprendió a todos al revelar que ella ya perdonó a Christian Domínguez y a Isabel Acevedo, pero eso sí, ella aclaró que no olvida todo el daño que le hicieron en su momento.

“Yo no soy quien para juzgarla, soy tan imperfecta como ella, pero la vida te da lecciones. No sé si será el momento, pero creo que el tiempo ya pasó para mí, ceo que este desenlace lo esperaban muchas personas, a pesar de todo lo que pasó, en mi corazón no existe rencor para ella ni para Christian, uno puede perdonar pero no olvidar. Tengo a mi familia y a mis hijos felices, eso es lo que importa para mí, perdón sí hay en mi corazón, rencor no”, dijo.