Isabel Acevedo brindó una entrevista exclusiva al programa “Domingo al Día”, donde habló sobre su negocio y su relación con Christian Domínguez.

La bailarina, quien estudio Ciencias de la Comunicación y luego cosmetología, negó que el cumbiambero le haya puesto el salón de belleza, como se rumoreó tras la inauguración. Isabel Acevedo contó de dónde sacó el dinero.

“Yo tengo una herencia de mi papá verdadero. Él falleció cuando yo tenía 18 añitos y dije que haría algo que me guste y por eso hice un salón y pienso abrir más, así es mi meta. Yo he tomado cursos”, contó Isabel Acevedo, quien añadió. “Yo sé que me he hecho conocida por Christrian, pero también tengo mis propios logros (...) si no dejo que mi papá me pague, no se lo voy a permitir a él”.

Convivir

Sobre su relación con Christian Domínguez, Isabel Acevedo contó que prefiere por el momento seguir conociéndose. No tiene planes de matrimonio y menos tener hijos.

“Yo prefiero convivir primero, convivir conocerse bien porque luego te casas y puedes divorciarte, no hay forma. Yo quiero conocerlo porque una cosa es el estar de enamoraditos y otra cosa es convivir”.

Agregó que se ha dicho muchas cosas de su relación, sin embargo, nunca saldrá a hablar porque no es su costumbre. “Nunca he salido a hablar porque no tengo esa facilidad y porque me parece bajo, no iría a un programa de televisión a ponerme de boca en boca con otra persona”.