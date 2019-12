Pese a que aún no son pareja oficialmente, Christian Domínguez le ha regalado un anillo a Pamela Franco y ella no pudo evitar esconderlo para las cámaras y terminó mostrándolo.

Para el programa “Válgame”, Pamela Franco confirmó que Christian Domínguez le regaló este anillo sin ningún motivo especial. “Me lo ha regalado él (...) Imagínate no me ha pedido para ser enamorados, no me ha pedido menos para ser novios”.

Además, Pamela Franco se mostró poco interesada en el valor del anillo y contó que ella también es detallista. “Yo soy detallista. A mí me gusta ser así, sin fechas, él día que yo quiera se lo voy hacer”.

Por su parte, Christian Domínguez habló sobre el anillo y confirmó que es de oro. “Obvio, 60 puntos. Nuestra relación no se basa en fechas y los detalles van y vienen todo el tiempo”.

Tras la emisión de la nota, Karla Tarazona no pudo evitar opinar y reveló que fue ella quien le enseñó a Christian Domínguez a ser detallista. “Hay que tierno, tan regalón. Así debería ser con su hijo. Yo le enseñé a comprar eso”.

Christian dominguez regala anillo a Pamela Franco