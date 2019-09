En una entrevista a Trome, Beto Ortiz reveló que Christian Domínguez hizo una “pataleta” en Latina cuando se enteró que su expareja Karla Tarazona estaría en ‘El valor de la verdad’.

El periodista sostuvo que el actor y cantante incluso pasó por el polígrafo para una posterior edición del programa, pero que ya no volvió a presentarse a las grabaciones.

“Fue malcriado”; dijo Ortiz a Trome. Añadió que el actual novio de Isabel Acevedo 'Chabelita’ quiso condicionar las preguntar y exigió que no le pregunten por Tarazona.

“Si no quieres venir a mi programa, no vengas, pero no puedo hacer pataletas porque van a entrevistar a mi ex o a una persona que no me gusta. No eres Ricky Martín”; sostuvo.

Como se conoció en días anteriores, Christian Domínguez habría intentado por todos los medios que su expareja no aparezca en El Valor de la Verdad.

“Le tiene terror a Karla. En el caso de Christian, dijo: ‘De esto no, no, no, no’. Entonces, ¿qué se le podría preguntar?. ¿Si le gustaba bailar el ‘Tic tic tac’? Nadie es indispensable”, agregó.