Christian Domínguez reapareció en el programa “Mujeres al mando” y sorprendió al mencionar el nombre de su representante, Maritza Rodríguez, luego que Yahaira Plasencia decidió echarla por medio de WhatsApp.

Al inicio del programa, Cathy Sáenz comenzó a bromear al líder de la “Gran Orquesta”, quien mencionó inesperadamente a la exjefa de prensa de Yahaira Plasencia, quien también es su manager.

Christian Domínguez hizo énfasis en que Maritza Rodríguez era la mejor jefa de prensa del Perú: “Voy a hablar con la mejor representante de este país, Maritza Rodríguez, con ella tengo que conversar ahora porque después, no sé, nos vayamos a separar, no, no, no”, señaló Christian Domínguez.

La echa

Recordemos que días atrás, Yahaira Plasencia volvió a causar polémica por botar a su jefa de prensa, quien reveló que se enteró de su decisión a través de la prensa, ya que la salsera solo le había hecho una advertencia a través de un mensaje de WhatsApp.

Por su parte, la ‘reina del totó’ expresó su deseo de conversar con Maritza Rodríguez, ya que dice que le guarda cariño.

ChristianD-Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Ivana

TE PUEDE INTERESAR