El cantante de cumbia, Christian Domínguez, fue destapado por los integrante de la orquesta de salsa, “Los conquistadores de la salsa”.

A través de varios audios, se oye a Christian Domínguez bastante ofuscado y repartiendo lisura a diestra y siniestra al líder de “Los conquistadores de la salsa”, Robert Armas. El artista hasta ninguneó a los salseros.

La bronca comienza desde que “Los conquistadores de la salsa” dieran detalles de lo que vieron entre Christian Domínguez y la cantante de Alma Bella, Pamela Franco, en el primer ampay de ellos afuera de una discoteca.

“Yo no sé quien ch... son tus cantantes hu... pero yo no soy ningún hu...Yo veo pu... yo voy a averiguarme quiénes son para partirlos hu... a mi me llega. A mi me llega...hu...Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Tú sabes que no soy ni un hu... y que tampoco soy tranquilo...”, es parte de lo que dijo Christian Domínguez al líder de “Los conquistadores de la salsa”.

Luego de hablarle con infinidad de lisuras, Christian Domínguez le envió sus bendiciones a Robert Armas.