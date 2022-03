Christian Domínguez SE PRONUNCIÓ sobre las recientes declaraciones de Isabel Acevedo, quien frente a las cámaras de “Magaly TV: La Firme” desmintió que haya obligado al artista a elegir entre su romance y la relación con su hijo.

“Buenos días, amanecí bien. He dormido bastante tranquilo. Justamente yo estaba con mi familia, vi el programa después porque mi papá estaba muy sensible, muy colérico y me dijo ‘no quiero ver nada’ y luego por el trabajo tuve que ver”, explicó al inicio.

Asimismo, el integrante de “América Hoy” enfatizó que no ha recibido ninguna carta notarial, luego que Chabelita dijera que tomaría acciones legales contra él. “No me ha llegado nada al respecto, ninguna”, respondió al ser consultado por Janet.

Al escucharlo, Ethel Pozo dijo: “A dónde la habrá mandado, al domicilio legal o quizá recién la están redactando”.

Respecto a las declaraciones de Isabel, Christian dijo: “Vi llanto, vi historias, acontecimientos que no conocía, escuché fechas, muchas cosas... a mí me encantaría punto por punto ir desmenuzando con fechas y demás por un tema de rabia e hígado, pero a estas alturas de mi vida a mí me costó, pedí las disculpas del caso, pedí disculpas en cuatro paredes, pedí disculpas públicamente, a Karla, a cada persona que le hice daño, afronté las consecuencias de mis errores”, dijo el líder de “Gran Orquesta internacional”.

