La cantante Pamela Franco negó tajantemente los rumores en torno a un posible romance con Christian Domínguez, quien el último miércoles confirmó el fin de su relación de casi tres años con Isabel Acevedo.

Como se recuerda, el programa “Magaly TV la firme” difundió imágenes donde Domínguez y Franco se ven muy cariñosos, agarrados de la mano y aparentemente dándose un beso.

Sobre lo sucedido, la conductora de “Se pone bueno” aseguró que Christian Domínguez es solo su amigo, negando rotundamente que haya interferido en la relación que el cantante mantenía con la popular ‘Chabelita’.

“Tenemos una amistad, trabajamos juntos, podemos coincidir en un lugar. Se ha dado una bonita amistad, me cae súper bien. La verdad, me sorprende. Quiero ver las imágenes primero”, manifestó Franco al diario Trome.

“Estoy con la conciencia tranquila. No me he metido en ninguna relación. Él y yo somos amigos… No me he dado un beso (con Christian). Solo lo saludé”, añadió en su declaración.

Recordemos que poco antes que se emita la promoción del ‘ampay’, Christian Domínguez confirmó en el programa “Válgame” que su relación con Isabel Acevedo había terminado.