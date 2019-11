La cantante y conductora de Pamela Franco se refirió sobre la relación que mantiene con Christian Domínguez. En ese sentido, no descartó que surja algo más, pues ambos están solteros.

En entrevista con Trome, Pamela Franco dijo que por ahora tienen una amistad, pero ella dejó en claro que está soltera. "Yo soy soltera y no sé lo que va a pasar mañana, pero estoy tranquila y él también”, indicó.

La cantante también salió en defensa de Christian Domínguez, de quien dijo es su amigo, pues pese a todo lo ocurrido, aún se hablan y “no lo iba a dejar de tratar ni de ver”.

“Le han hecho fama de mujeriego, pero ¿quién no es mujeriego? Todos lo son. La verdad que no me voy a guiar por lo que diga la gente y no lo digo por Christian. No me baso por lo que digan, pues me guiaré por la forma en cómo se comporten conmigo”, enfatizó.