Christian Domínguez y Pamela Franco fueron captados por el programa “Magaly TV La firme” el último lunes cuando llegaban a una reconocida clínica local.

De acuerdo a Magaly Medina, la pareja ingresó al área de ginecología. En ese sentido, la “urraca” deslizó que Pamela Franco estaría embarazada.

“Nos ha sorprendido ver cómo le han aumentado las caderas a Pamela Franco, miren ustedes, está comiendo mucho tamal, chicharrón, shawarma, pan con pavo, frejoles y seco de cabrito o el chifa que le está llevando muy tarde en la noche seguramente Christian”, dijo Magaly Medina.

De acuerdo a la periodista, los cantantes estarían esperando los 3 meses para confirmar la noticia: “Yo creo que sí, ellos no quieren confirmar aún un embarazo, supongo que están esperando los tres meses, pero Pamela Franco... ese cuerpo y ese físico no es el que tenía hace algunos meses. Probablemente esté embarazada pero no lo quieren decir todavía”.

Además, Magaly Medina hizo énfasis en que Pamela Franco camina “como pato” y que sus "caderas están el triple de lo que eran antes”.

