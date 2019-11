El cumbiambero Christian Domínguez habló sobre el hombre que se besó con Pamela Franco y que según Karla Tarazona, es amigo de él.

Domínguez reconoció que conoce a Pancho Naquira y hasta aseguró que son muy amigos. “Claro, es mi recontra pata desde hace algún un tiempo. Con Pamela igual, aunque la verdad no es mi tema lo que hagan ellos cuando están juntos, si se besan o no, no me incumbe”, dijo para El Popular.

Nada que reclamar

Por otro lado, Christian Domínguez dijo que no tiene nada que reclamarle a Pamela Franco, pues no tienen ninguna relación amorosa. Incluso dijo que le hace gracia cuando las personas le dicen que debería llamarle.

“Sí nos hemos visto, pero en grupo de amigos, no es que salgamos con frecuencia. Cada uno tiene su rollo y no tenemos que reclamarnos nada (...) Me da risa cuando dicen que me volví loco, que tenemos cuatro días de ser enamorados, que la llamé".

Agregó que no necesita hablar con Pamela Franco tras el ampay de Pamela Franco. “Para qué, no tengo nada que decirle al respecto. Es su vida”.