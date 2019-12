Karla Tarazona sorprendió al pedirle a Pamela Franco que Christian Domínguez dedique más tiempo para visitar a su hijo. Tras su reclamo, el cantante de la “Gran Orquesta” respondió con humor y aseguró que todos conocen “cómo es" su expareja.

“Tú sabes cómo es Karlita. Siempre en diciembre me pasa lo mismo y siempre en julio me pasa lo mismo. Ella cree que yo soy un robot, ella cree que yo puedo manejar todo, romper todo, no tengo avión privado todavía, cuando tenga helicóptero será más fácil", dijo el cantante a la prensa.

Christian Domínguez explicó que actualmente Karla Tarazona dedica su tiempo a trabajar, lo que le ha quitado tiempo de estar con sus hijos: "Ahora le está pasando lo mismo a ella, en este momento ella trabaja y solamente puede verlos en la mañana y llega en la noche porque su trabajo ahora ha cambiado. A mí me da gusto que haya cambiado porque es su trabajo y para su familia también”.

No obstante, el cumbiambero aclaró que intenta pasar tiempo con su hijo pese a las dificultades de su trabajo. “Siempre trato de estar, si tengo que ir sin dormir; voy (...) a veces me duermo con él (su hijo), me caigo, tengo que tomar café”.

El cantante descartó estar dedicando más tiempo a Pamela Franco que a su hijo: “Yo a Pamela la veo generalmente en las noches. Estas semanas, si ven mi agenda, he estado prácticamente más fuera de Lima que en Lima”, explicó.

“Me río un poco porque este es un tema de siempre. Lo lanza, tú sabes cómo es Karla (,...) son cosas que le ponen picardía a su programa”, agregó.

Video: Marisol Mayta