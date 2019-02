Christian Domínguez rompe su silencio tras las declaraciones de Arturo Chumbe sobre Isabel Acevedo

Christian Domínguez, una vez más, defendió su relación con Isabel Acevedo luego de las fuertes declaraciones de Arturo Chumbe, quien deslizó que la bailarina sí le fue infiel a Kervin Valdizán con el cumbiambero.

Ante esto, el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' decidió romper su silencio y tildó al coreógrafo de colgarse de ellos porque no tiene trabajo.

"Cuando falta dinero o no hay chamba, el que no cae, resbala. Es lamentable que todavía haya gente así, pero qué se puede hacer. Hay una diferencia de cuando dependes de tu trabajo o dependes de otra cosa para generar ingresos. En mi casa me enseñaron a ser varón y no hablar nunca de una mujer", sostuvo.

Al ser consultado si es que lo encarará, él dijo: "Si fuera varón el que opina, tendría a quién encarar. Si me lo cruzo en algún momento, solo le diría: ‘qué lástima’, pero lo más probable es que no me dé cara", indicó.

Tras los comentarios de Karla Tarazona, el cantante señaló que no le dará importancia. "Todas las personas bajo ese mismo criterio salen a comentar. Es triste, pero ya nada me sorprende. Sería darle importancia a personas que no valen la pena".

Por último, Christian Domínguez aseguró que su relación con Isabel Acevedo va viento en popa. "Espectacular y estamos felices, gracias a Dios. Todavía no hay anillo, ya habrá momento para vacacionar, un bebé y planear más cosas", concluyó.

(Fuente: Trome)

