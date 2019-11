Isabel Acevedo sigue disfrutando su soltería y viajó hace poco a Punta Cana. Sin embargo, su expareja Christian Domínguez desaprobó su viaje pues contó que ese fue un regalo que su familia les obsequió cuando todo estaba bien.

“Es un tema de hacer lo correcto, si me preguntas a mí, yo no lo haría porque ni siquiera lo compré yo”, sostuvo el líder de la “Gran Orquesta”.

“¿Compró tu familia un paquete para ustedes cuando todo estaba bien?”, preguntó el periodista. Ante la consulta, el también actor respondió: “Sí, así es. Íbamos en familia”.

[PUEDES VER] Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez: “Yo ya pasé la página” | VIDEO

Asimismo, Domínguez señaló que Isabel viajó a Punta Cana sin importarle que su familia también se encuentra allá.

Por otro lado, el cantante de cumbia confirmó que la bailarina envió una carta notarial para quedarse con su camioneta por daños y perjuicios.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Hay un tema de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, declaró Christian a Domingo al Día.

Christian Domínguez sobre demandas