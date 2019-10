Christian Domínguez empezó a temblar cuando le preguntaron en el programa “Válgame” si Isabel Acevedo era el amor de su vida.

Tratando de no lloran, pero con los ojos rojos, Christian Domínguez respondió: “Mi padre me dijo que la única manera de saber quién es el amor de tu vida, es que a los 50 años, abra los ojos y quién esté a tu lado, es el amor de tu vida”.

Luego no quiso menospreciar sus anteriores relaciones, pero señaló que en el caso de Isabel Acevedo, ella tenía todas las cualidades que a él le gustaba de una mujer.

“En este momento si lo es, pero no hay que se mezquinos en tus demás relaciones. Yo pensaba que Karla, Melani y Vania eran el amor de mi vida. Yo siempre me he entregado al máximo en mis relaciones. En caso de Isabel, tenía esa facultad que era importante. No era perfecta, pero tenía cosas muy fuertes”, señaló.

Christian Domínguez descartó que exista la posibilidad de retomar su relación con Isabel Acevedo. “Por como lo conversamos y como me dijo, sí lo descarto. No es un solo motivos, es un cúmulo de motivos”.