Christian Domínguez admitió que no debió prestarse al juego con Pamela Franco durante el programa “Válgame”.

“Pero ahora como está solo, me puede invitar (a Cancún), no hay problema. Me podría sacrificar para que no pierda los pasajes pues. No me molestaría regresar (a México)", fue el comentario que realizó la conductora el último jueves.

Esta mañana, el cumbiambero se presentó en “Mujeres al mando" y Karen Schwarz le cuestionó que no haya hecho el “pare” a la cantante.

”Ella sí está jugando. Si es tu compañera de trabajo deberías decirle ‘oye Pamela, mejor cállate porque estoy tratando de arreglar esta situación comprometedora’", indicó Karen Schwarz.

“Es que se ha jugado desde el primer día (...) pertenezco al canal y tenemos casi la misma productora”, respondió Christian Domínguez.

Sin embargo, el líder de la “Gran Orquesta” explicó que Pamela Franco hizo este comentario porque no existe nada entre ellos: “Lo tomé como que se prestó a la broma, me imagino que es porque justamente no pasa nada”.

Eso sí, Christian Domínguez admitió que Pamela Franco no debió realizar este comentario. “No fue así, quizás fue desatinado, pero no considero que sea de mala onda, yo creo que se presta a esto porque sabe que no existe esto”, sostuvo.