El cantante Christian Domínguez viene pasando muy tranquilo la cuarentena en su hogar junto a su actual pareja, Pamela Franco, con quien convive hace algún tiempo. Y es que el cumbiambero reveló detalles de su vida privada que pocos conocían.

El líder de Gran Orquesta Internacional comenta que se encuentra muy apenado por no poder pasar tiempo con sus hijos y que el único medio de comunicación que tienen son las videollamadas.

“Fue muy triste no poder realizarle su cumpleaños como lo habíamos planeado con su mamá (Karla Tarazona) y la familia, pero apenas todo vuelva a la normalidad lo celebraremos. Nos comunicamos a través de videollamada, pero no es lo mismo que estar junto a él. Es un poco triste, pero ya vamos a sacarnos el clavo más adelante", manifestó.

Asimismo, Christian menciona que pese al difícil momento que venimos viviendo por la propagación del coronavirus, llevan muy bien la convivencia con la integrante de Alma Bella.

“Lo único bueno de esta desgracia es lo hermoso y fuerte que es nuestra relación. Debo ser sincero y revelar que mi princesa me engríe a más no poder, es un ama de casa increíble. Con decirte que las cosas que no sabe hacer (cocinar) las aprende y le salen espectacular. Durante la cuarentena soy muy afortunado en estar con ella", exclamó a El Popular.

Para sorpresas de mucho, el exchico reality sigue en pie con sus ideas sobre el futuro matrimonio.

“Estamos tranquilos y felices, pero esto no lo considero un preámbulo de nuestro futuro. Desde que decidimos vivir juntos sabíamos que ya éramos un matrimonio. Solo estamos esperando que Dios nos bendiga con una familia y luego con su bendición muy pronto”, concluyó.

