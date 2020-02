¡Más enamorados que nunca! Unas de las parejitas del momento son el cantante Christian Domínguez y la integrante de Alma Bella, Pamela Franco, quienes llevan poco tiempo de relación, pero cuentan que se encuentran muy enamorados, que ya conviven y que hasta están planeando formar una familia.

Y es que ambos artistas le abrieron las puertas de su ‘nidito de amor’ al programa “En boca de todos” y revelaron detalles que todos desconocían.

El líder de Gran Orquesta Internacional fue consultado por la conductora Tula Rodríguez sobre el posible embarazo por el que estaría atravesando su pareja.

“No estamos buscando por buscar. No queremos que ella quede embarazada y que durante el embarazo pase algo malo. Nos estamos preparando para que tenga el embarazo más lindo que ella pueda tener”, manifestó Domínguez.

Por su parte, Pamela Franco dijo estar muy emocionada por todo este proceso junto al que ahora es su novio, ya que también revelaron que se comprometieron el pasado 11 de febrero.

“La verdad estamos en todo ese proceso (de buscar un hijo). Es algo súper bonito, porque es algo que lo hablamos y ahora lo estamos planificando de la mejor manera con la ayuda de una persona especialista en estos temas”, indicó la cantante.

El ex de Isabel Acevedo mencionó que cada momento dentro de su relación ha sido planeado, porque ya no están en la edad de hacer “las cosas a la loca”.

“Ya no somos unos niños, tenemos experiencias, aprendemos de ellas. Perder el tiempo es terrible, ya no se quiere eso. Se ha planificado cada cosa, no se hace nada a la loca”, confirmó el exchico reality.

Christian y Pamela planean tener una familia - Ojo (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR