​Christian Domínguez sorprende al hablar de Karla Tarazona: "nos llevamos bien" │VIDEO

El cantante de cumbia, Christian Domínguez, sorprendió a propios y extraños al hablar muy bien de Karla Tarazona, la mamá de su hijo varón.

El líder de la Gran Orquesta Internacional se encontró con Karla Tarazona en la conferencia de prensa de San Pedrito, el cual se organizará en Chimbote.

(FOTO) Karla Tarazona y Christian Domínguez llevan una relación cordial por el bien de su niño

Sin embargo, la expareja evitó cruzarse y Christian Domínguez explicó que esto se debe a que ambos prefieren evitar un circo y que este traiga morbo.

"Nosotros no vamos a participar de ningún circo, terminamos bien por el bebé y perfecto, pero no es hacer como si no pasa nada, lamentablemente eso trae morbo y eso no se quiere, por el bien de nosotros y del bebé", señaló.

"La relación es cordial por el bebé, el evento si lo va a animar todo si nos vamos a cruzar pero no vamos a estar en el mismo escenario", agregó.

Ahora sí celebrará el Día del Padre

Christian Domínguez contó emocionado que este año sí podrá celebrar el Día del Padre con sus hijos y participar en las actividades que realizan en sus colegios.

Como se recuerda, el año pasado fue Karla Tarazona quien fue al colegio de su hijo para esta fecha.

"Gracias a Dios tengo la suerte de que este año (sí pasaré el día del padre con mis hijos). El domingo estamos acá, estoy contento porque voy a pasar un buen día del padre. El domingo va a ser en familia y estaré con mi padre y que mi hijo esté con su abuelo", afirmó.

(FOTO) Isabel Acevedo tiene prohibido acercarse al hijo de Christian Domínguez

El mismo Christian Domínguez aclaró que Isabel Acevedo no coincidirá con su pequeño, tal cual el pedido de Karla Tarazona.

"Cuando la paso con él, ella (Isabel Acevedo) no está, al final ella también tiene papá", aclaró.