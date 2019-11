Christian Domínguez habló con los conductores del programa “Válgame” y tras confirmar que está saliendo con Pamela Franco, respondió una pregunta comprometedora que involucra a Karla Tarazona.

El “Zorro” Zupe le preguntó si sabía si Karla Tarazona está saliendo con algún chico, a lo que Christian Domínguez contestó: “Yo soy una tumba, no sé nada, no digo nada, no veo nada”.

Seguidamente, el “Zorro” Zupe insistió y le preguntó si la persona con quien salía Karla Tarazona era una chibolo. “Yo no se nada, no sé nada”, volvió a contestar.

Actualmente, Christian Domínguez y Karla Tarazona mantienen una buena relación amical por el bienestar de su hijo.

