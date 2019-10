Christian Domínguez se pronunció tras el ampay donde aparece besando a su compañera de trabajo, Pamela Franco, con quien conduce el programa “Se pone bueno”, de Latina.

Los ‘urracos’ encontraron hoy al cantante de cumbia cuando salía del gimnasio y negó que haya sido infiel a Isabel Acevedo. Dijo que las imágenes donde aparece con Franco no evidencian un beso o un romance entre ambos.

“Ese es lo más triste que no es evidente, eso me molesta. Si fueran cosas evidentes no me incomodaría tanto. Me fastidia que se juegue con el tiro de cámaras, que se juegue con una frase. A cualquiera le molestaría. Soy soltero, 'pero no estoy en busca de una relación. Dejen de especular, hieren personas”; comentó.

“Ya hemos hablado. Ya está todo claro. Es dificil, pero si se puede salir adelante”; dijo en relación al mensaje donde Chabela celebra su soltería y dice que se “liberó”.

En tanto, Magaly Medina arremetió contra el cantante y dijo que “es el típico mentiroso, caradura, cara de palo”.