¿​Christian Domínguez tuvo algo con Michelle Alexander? 'Wachimán' cuenta la verdad

Christian Domínguez se pronunció sobre los comentarios que hizo Carlos Cacho, quien deslizó que habría existido algo más entre la productora Michelle Alexander y el cantante. "Ella para que permita que hablen de su persona es porque lo tomó a broma y de manera coloquial. Michelle es una señora ejemplar. Si otra persona lo habría dicho ten por seguro que hubiera sido otra reacción. ¿Si Karla (Tarazona, su esposa) se molestó? No, ella nos conoce a ambos. Michelle es una persona muy querida por mi familia y también por mis padres. Nos llevamos súper bien. Pero las cosas se han llevado en otro contexto", expresó.

El "wachimán" aseguró que el tema lo toma gracioso. "¿Si Carlos Cacho lo dijo para hacer rating? No creo. Es un tema coloquial, me pareció muy chistoso. Si lo dice otra persona no lo voy a tomar como tal. Tampoco nadie va decir cosas que no son de mí, hay que ser consecuente con lo que uno dice", indicó Christian Domínguez.

Respecto a la demanda contra su expareja Vania Bludau, dijo que "de ese tema no hablo, ya lo hice en su momento. Sigue su curso. ¿Si Karla me ha prohibido hablar del caso? No, ella sabe que soy una persona que digo una cosa y se hace", refirió Christian Domínguez tras sostener que Gran Orquesta Internacional ha grabado el tema "Golpes en el corazón" con Mario Hart en versión reggaetón.

HABLÓ LA PRODUCTORA. Michelle Alexander se mostró contrariada por los comentarios vertidos por los conductores de “Hola a Todos”, quienes se sorprendieron porque Carlos Cacho dejó entrever que habría pasado algo entre la productora y Christian Domínguez.

“En mi productora Del Barrio tenemos más de 20 producciones exitosas. No es soberbia, porque es un gran equipo de trabajo. Pero deslizar que a mis amantes los pongo de protagonistas es una bajeza. La verdad, ni siquiera voy a dar su nombre. Lo gracioso es que esa persona llama todo el día a mi director de casting para trabajar en algún lado. Obviamente no va a trabajar nunca”, señaló tajante Michelle Alexander.

“Christian Domínguez es como mi hijo. Esos comentarios me dan cólera en el momento, pero después no me interesa de quién viene. Entonces, qué van a decir que David Villanueva y Stefano Salvini, ¿también son mis amantes?”, agregó Michelle Alexander.





Michelle Alexander dice esto tras vincularla con Christian Domínguez

