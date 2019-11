El conductor de “El Reventonazo”, Ernesto Pimentel, anunció que este sábado tendrá como invitados especiales a Christian Domínguez y Pamela Franco.

La pareja dejó ver sus muestras de amor durante todo el momento de las grabaciones, incluso, hasta se dedicaron canciones.

El integrante de la “Gran Orquesta Internacional” le dedicó el tema “No podrás escapar de mí”. Mientras que la integrante de “Alma bella” le dedicó “Eres todo en mí”.

“No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti, tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas. No podrás escapar de mí, oh no. Qué has hecho con mi vida que me tienes aturdido con tus encantos”, expresó el cumbiambero a Pamela Franco.

Durante la grabación del programa, la cantante le pidió a Domínguez que la oficialice ante cámaras, mientras que él solo atinó a reírse tímidamente y decir que “las cosas están fluyendo muy bien y que van por buen camino”.

“Agradezco a Christian y a Pamela por su visita en mi programa. Cada quien tiene derecho a rehacer sus vidas y ser felices de la forma que crean conveniente. Los vi muy felices y enamorados, así que les deseo lo mejor y les sugiero que resten importancia a las críticas”, precisó Pimentel.

