Christian Domínguez fue entrevistado por el programa “Modo Espectáculos” conducido por Karen Schwarz, donde se animó a contar un poco más de sus proyectos personales con los cuales está reinventándose en este complicado momento que atravesamos como país a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Asimismo, el cumbiambero agradeció todo el apoyo incondicional que viene recibiendo por parte de su pareja Pamela Franco. “Hemos crecido mucho como familia, reinventándonos, trabajando en esta cuarentena (...) Ella comparte mucho conmigo, me ayuda en la parte de marketing, me apoya muchísimo. Me ayuda con la administradora de los locales, los cocineros, que todo esté en orden”, comenzó contando.

Por otra parte, volvió a remarcar que junto a la integrante de Alma Bella planean convertirse en padres muy pronto. “Ella también tiene muchas ganas de ser mamá. Como siempre he dicho, que Dios lo mande cuando lo quiera”, expresó.

Sin embargo, Domínguez no pudo evitar ser consultado por su expareja, Isabel Acevedo, con quien recordemos no terminó en los mejores términos. “Sabes que yo no hablo de nadie, le deseo a todo el mundo que le vaya bien. Que todos tenemos que ser felices de alguna manera”, finalizó.

