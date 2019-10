La cantante de “Alma Bella”, Pamela Franco, contó que Christian Domínguez ha cortado toda comunicación con ella luego del ampay que ambos protagonizaron.

Y es que Pamela sigue negando que haya habido un beso con Domínguez, como lo dejó entrever un “ampay” que difundió el programa “Magaly TV, la firme”, el cual provocó el fin de la relación entre el cantante y la popular Isabel Acevedo, “Chabelita”, la semana pasada.

“(Risas) no hay ningún beso, es el ángulo de la cámara. Christian es mi compañero de trabajo y ahora por este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla (risas)”, señaló la cantante.

Cabe resaltar que Christian Domínguez y Pamela Franco son conductores del programa “Se pone bueno”.