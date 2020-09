“Terminal” es el multi premiado cortometraje, escrito y dirigido por Christian Meier, que en los próximos días estará disponible en todo el planeta a través de las principales y más populares plataformas digitales como iTunes, Amazon y Amazon Prime.

Filmado en la ciudad de Los Ángeles, California tiene como protagonistas a Stefano Meier y Joseph Lopez. “Terminal” está hablado en inglés con subtítulos en español y tiene una duración de 16 minutos.

Desde su estreno el primer trabajo de Christian Meier como director ha recibido los mejores comentarios y ganado importantes premios en los diferentes festivales de cine y cortometrajes alrededor del mundo como Elevation Indie Film Awards, Dublin. (Irlanda) - Mejor cortometraje, FROSTBITE International Film Festival (Colorado,USA), Mejor actor masculino, mejor música original), London Independent Film Awards (UK) - Mejor cortometraje de crimen/acción, Mindfield Film Festival • Los Angeles, USA - Mejor corto, Mejor música original y Miami Film Festival • Miami, FL. • Mejor reparto de actuación.

“Terminal” también a participado en la Selección oficial de festivales desde los Estados Unidos a la India: Independent Filmmakers Showcase IFS LA FILM FESTIVAL (Los Angeles, CA), Barcelona Planet Film Festival, España, Lake View International Film Festival, India, Sunscreen Film Festival (Florida, USA), Jersey shore Film Festival (New Jersey, USA), Oceanside International Film Festival (San Diego,CA), Village of Brewster Film Festival (New York, USA).

Todos estos premios y participaciones hicieron que las plataformas digitales más importantes pusieran sus ojos en la ópera prima de Christian Meier para que sea parte de sus catálogos de contenido, “Terminal” además cuenta con la música compuesta por Sergei Stern, conocido por musicalizar series como Gotham y diversas películas de Hollywood.

“Terminal” pronto estará disponible en todo el mundo a través de iTunes, Amazon y Amazon Prime.

Sinopsis:

“Terminal” cuenta la historia de Lucca -un joven sin oficio- quien está muriendo de una enfermedad terminal, con una novia embarazada y a quien además se le ha pedido que cometa un asesinato a cambio de dinero. Su temor de no dejar un legado moral y económico para su futuro hijo le hace reflexionar acerca de cuál es la decisión correcta.