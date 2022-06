A principios de los 90, tras la desintegración de la agrupación, Meier, continuaría con su carrera en solitario. Al mismo tiempo que se daba a conocer como actor. Pero antes de eso saca al mercado el álbum 'No me acuerdo quién fui'. Obtiene buenos resultados en el mercado musical y decide escribir, componer y producir un segundo álbum; 'Primero en mojarme'. Sigue el éxito y sube el índice de ventas por lo que llega a los mercados su tercer y más famoso disco; 'Once noches' donde el cantautor español Mikel Erentxun colabora en el famoso tema 'Novia de nadie'.