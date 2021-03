Christian Nodal y Belinda mantienen una sólida relación, prueba de ello es que ambos se encuentran viviendo en España, donde cada uno realiza proyectos de trabajo. Mientras la actriz está grabando una serie para Netflix, el cantante está promocionando su música; sin embargo, nunca deja de alabar su relación.

En una reciente entrevista con el programa “El Gordo y la Flaca”, Christian Nodal habló de su carrera musical, su nuevo tema “2 Veces” junto a Los Plebes del Rancho y su relación con la artista mexicana Belinda.

Al ser consultado por el reciente video que publicó en sus redes sociales, donde muestra a Belinda preparándole el desayuno, Nodal aseguró que es una gran cocinera y que, prepararle una comida, es un lindo detalle.

“(Ella cocina) Muy rico y aparte cuando lo hace una persona, por ejemplo, ella, que no está impuesta a cocinarle a nadie ni a cocinar casi nunca, entonces el que lo haga para mí se siente bien bonito y ya se está haciendo costumbre y es algo muy bonito en la relación”, dijo.

Asimismo, el reportero le preguntó al cantante si eran ciertos los rumores que señalaban que se había casado en secreto con Belinda, a lo que Nodal aseguró: “No, no tengo el gusto todavía, todavía no, pero pues a ver cuándo. Sí me muero por casarme con ella”.

Cabe señalar que Christian Nodal y Belinda mantienen una relación sentimental desde agosto de 2020, y en reiteradas oportunidades han hecho gala de su romance a través de las redes sociales, donde comparten detalles de su vida en pareja con sus fans.

