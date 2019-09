jpadilla@grupoepensa.pe

Nuevos vientos soplan para el Grupo 5, pero eso sí, más unidos que nunca, dice Christian Yaipén, vocalista de la agrupación. A las recientes colaboraciones de la orquesta con Gianmarco, Tony Succar y Alberto Barros, se suma ahora la del cotizado Patrick Romantik, talento peruano que se maneja en las grandes ligas del género urbano.

La pregunta es inevitable: de tanto grabar con músicos del pop y la salsa, ¿Christian se animará finalmente a alzar vuelo como solista? ¿Los rumores se confirmarían?

“Lo que pasa es que mucha gente no entiende el rol que yo cumplo en el Grupo 5. Más que un cantante, soy uno de los dueños, y por eso no me ciego tan rápido por la fama, por la que algunos cantantes se marean. Yo necesito de un equipo detrás mío, y eso lo tengo con el Grupo 5. Me motiva trabajar para el bien de todos: para mis hermanos, el tío Kike, Luis Manuel. Al final podremos ser 20 o 30 encima del escenario, pero la gente solo se acuerda del cantante, y una gran muestra la dejó mi padre: falleció hace muchos años y hasta hoy es el ‘Faraón de la cumbia norteña’”, dice clarito Christian Yaipén.

-¿Pero podrías cambiar de opinión con el tiempo? Soy fan de las cosas que van a quedar por siempre. Tengo presente la salida de muchos cantantes de populares orquestas que hoy nadie recuerda. Yo no quiero eso para mi vida, y si algún día lo hago, será de la mano de mis hermanos, porque ellos tienen mucha experiencia, y quienes más que ellos para dar su apoyo.

Kike Farro, el más veterano del grupo, también tiene su propia opinión de lo que significa salir de una orquesta exitosa en busca de nuevas experiencias. “Cuando te formas con un grupo de renombre y sales a la palestra, a veces te mareas y te crees la estrella. Crees que por ti ese grupo está así, pero te desencantas cuando te lanzas como solista y no pasa nada. Nunca se me dio la locura de ser solista, no me gusta complicarme la vida”, dice Kike con la autoridad de la experiencia.

Los intérpretes de “Motor y motivo” celebran el lanzamiento de “Sedúcela”, una cumbia con tintes urbanos de la mano del peruano radicado en Miami Patrick Romantik, quien ha trabajado para Enrique Iglesias, Thalía, Becky G. Marc Anthony, entre otros. ¿Habrá un giro en el estilo musical de la agrupación norteña?

“Patrick puso este toque especial urbano a 'Sedúcela”, una cumbia totalmente diferente en su forma a lo que estamos haciendo. Es bueno también brindarle algo nuevo a la gente, pero siempre los temas clásicos del grupo van a seguir en nuestro repertorio. No vamos a dejar nuestras raíces", afirma.