La conductora de televisión, Karla Tarazona, contó haber hablado con Christrian Domínguez tras el ampay de Pamela Franco, en donde se la ve besándose con otro hombre.

Según Karla Tarazona, el cumbiambero la llamó y le dio autorización para que diga lo que le dijo por teléfono.

“Christian Domínguez habló conmigo hoy día cuando se vieron las imágenes del ampay que iba a salir de Pamela (Franco). Me llamó y me pidió que dijera que ya está cansado que lo metan en estos tríos amorosos. Que él no ha oficializado a nadie y que él ni ella se tienen que dar explicaciones”, contó Karla Tarazona en “Válgame”.

Agregó que a Christrian Domínguez le sorprendió las imágenes, pues le chico con que se besó Pamela Franco es su amigo. “Que sí le sorprende (las imágenes) porque Pamela y Pancho son amigos y también es amigo de él, pero que él no tiene voz ni voto”.

“Según lo que él dice es que no le duele, porque solo son amigos y nada más”, acotó.

Pamela Franco se besó con un joven que se llama Francisco Nakira Vargas, quien es promotor de discotecas.