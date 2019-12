No dejes que tu hermoso vestido de novia se eche a perder con el tiempo, mejor ponlo a la venta. Así le darás la oportunidad a otra persona de aprovecharlo y a su vez recuperas tu inversión.

A continuación, los expertos de Vestido Mío brindan algunos consejos para poner a la venta tu vestido de novia. Presta atención.

1. Protocolo de cuidado: Mientras eliges el mejor canal de venta, guarda tu traje de boda en un espacio ventilado, libre de humedad y con un forro adecuado.

2. No demores en venderlo: Que no pase mucho tiempo, podrías recuperar menos dinero. Sin embargo, no es una regla fija, se encuentran vestidos de algunos años atrás impecablemente cuidados y con mucho estilo que pueden ser muy bien cotizados.

3. Busca sitios de calidad: Puedes dar tu vestido a consignación en ateliers de gran prestigio donde será muy bien cuidado.

4. Antes de dejarlo: Toma fotos de diversos ángulos, revísalo minuciosamente asegurándote que la prenda no tenga ninguna falla.

5. Brinda todos los detalles: La marca, el largo, la tela, el diseñador, el precio original, si fue lavado previamente, si al final nunca se usó. Toda la información que puedas dar será de mucha ayuda.