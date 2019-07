Cirujana de Yahaira Plasencia revela todas las operaciones de la cantante│VIDEO

La cirujana plástica Roma Coletti reveló todos los "arreglitos" que Yahaira Plasencia se habría realizado.

Según contó la doctora a 'Válgame Dios', Yahaira Plasencia se sometió a una rinomodelación y aumento de labios con ácido hialurónico. Además, se hizo una lipotransferencia para reducir el tamaño de su cintura y aumentar su "totó".

"Le he hecho la rinomodelación, ella no quería someterse a una rinoplastía, no quería someterse a más cirugías. Con ácido hialurónico se levanta la punta (de la nariz). Igual le pongo en los labios, tiene una mueca que a ella no le gusta cuando sonríe. Con el aumento de labios se le ve mucho más linda ahora, le encanta su perfil", explicó la cirujana de Yahaira Plasencia.

Según la doctora, el cambio de Yahaira Plasencia se nota más que el de Daniela Darcourt, quien se realizó la misma operación para aumentar el "totó": "Su cambio ha sido radical, tiene una lipotransferencia".