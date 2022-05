La exesposa de Sergio Peña, Valery Revello arremetió contra el cirujano plástico Steve Díaz por hablar de sus retoquitos estéticos. Según la influencer, sus labios son naturales y no operados como afirmó el doctor en el programa “Amor y Fuego”.

“Estoy indignada, no puedo creer que hayan dicho que mis labios son puestos. Mis labios son recontra naturales, lo único que tengo operado son las chichis y la nariz”, dijo la expareja del volante de la Selección peruana.

“Siempre lucho porque me crean de que mis labios son naturales y viene que alguien que obviamente no sabe del tema, a decir que son puestos, pues no son puestos, son naturales”, agregó muy indignada.

¿Qué le respondió el cirujano plástico a Valery Revello?

Al respecto, el doctor Steve Díaz fue consultado por las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre las críticas que le hizo Valery Revello en sus redes sociales.

“Me tomé un momento de mi tiempo para hablar sobre un video de esta chica Valery, que yo no la conozco, que me la pusieron en la foto del programa ‘Amor y Fuego’. Ella dice en este video que no se ha puesto labios, como ustedes puede ver no son naturales y te lo digo yo que soy el experto y en ese video dices tú que no sé lo que hago y que no sé nada de lo que estoy diciendo, pues déjame decirte que sí. Yo soy doctor, yo no se que eres porque yo no te conozco”, disparó el experto.

“Cuando quieras ven a mi clínica y yo te los arregló para que se vean más bonitos porque te pusiste mucho”, ironizó.

