Clara Seminara anuncia que se va del Perú tras denunciar a "Yuca": "me toca empezar de cero"

Clara Seminara sorprendió a sus seguidores y anunció que se irá del Perú tras la grave denuncia que realizó en contra del actor Enrique Espejo, mejor conocido como "Yuca".

A través de Instagram, Clara Seminara reveló que ha tomado la decisión de vivir en Madrid, España.

"Hoy me toca empezar de cero, me voy con muchos sinsabores pero más fuerte que nunca, no es fácil que todos te señalen, no es fácil dar la cara y denunciar, no es fácil dejar todo por lo que trabajaste pero es lo que me toca y aunque me critiquen y hasta amenacen de muerte amigos del agresor yo sigo en pie... Hoy me voy a radicar en Madrid y con esto queda demostrado que no buscaba trabajo, ni dinero, ni fama... Solo buscaba decir la verdad, la denuncia sigue su curso en manos de mi abogado @luisantonioalmenara", escribió la actriz cómica.

Asimismo, agradeció a las personas que apoyaron su versión en la denuncia contra "Yuca": "Muchas gracias a los que estuvieron conmigo, mi familia, mi novio, mis amigos y mis fiel seguidores y los que me apoyaron y creyeron en mí [...] Hasta pronto Perú".

En la imagen se puede ver que Clara Seminara cuenta con pasaporte peruano e italiano.