Clara Seminara muestra pruebas que desmienten versión de esposa de Jorge Benavides │FOTOS y VÍDEO

La actriz cómica Clara Seminara se presentó en 'Magaly TV, la firme' para mostrar las pruebas que desmienten la versión de Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora de 'El Wasap de JB', en el cual indican que nunca hubo tocamientos, sino un juego de manos.

"Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ('Yuca'), pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", dijo para diario Perú 21.

Mostró pruebas

Ante esto, Clara Seminara mostró pruebas de WhatsApp, en el que se puede leer la queja de la actriz en una conversación con la esposa de 'JB'.

"Karencita, quería conversar contigo sobre lo de hoy, a veces las personas no notan cuando hablo en serio porque siempre piensan que bromeo pero, en serio, me sentí indignada con lo de Yuca, una cosa es jugar y hacer bromas, otra que me toque. Te pediría que hables con él porque eso es una falta muy grave y me dicen que no es la primera vez", escribe Seminara.

"Clarita, te entiendo y lamento mucho este mal momento pero tengo entendido que Jorge obligó a Yuca a pedirte disculpas y sé que lo hizo. Según él, no lo hizo con mala intención, no sé a qué te refieres con que no es la primera vez, nosotros trabajamos con Yuca años y nunca hemos escuchado ni visto algo así", contesta la productora de 'El Wasap de JB'.

En otro mensaje, Karin Marengo sostiene que "Yuca" no lo hizo con mala intención, pese a las quejas de Clara Seminara. "Yo sé que está mal lo que hizo, según él lo hizo porque estaban jugando de manos, eso es lo que dice él, que lo hizo sin ninguna mala intención", se lee.