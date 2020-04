Claudia Díaz, esposa del arquero de la Selección Peruana Pedro Gallese, se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales.

Luego del escándalo de infidelidad, donde el portero peruano fue ampayado con una jovencita saliendo de un hotel, Díaz recibió muestras de solidaridad y hoy se ha convertido en toda una ‘influencer’.

No solo en Instagram, Claudia Díaz también causa furor en Tik Tok. Recientemente, grabó un clip de video donde se burla de su esposito.

“Para los que me han preguntado quién es él en mis videos. Él es el que me cuida a los niños y me hace los mandados”, se le escuchar decir en un challenge. A quien no le gustó mucho la descripción fue al propio Gallese, por el gesto con el que aparece en el video.

Como se recuerda, el exarquero de Alianza Lima, Pedro Gallese, fue descubierto por el programa de Magaly Medina cuando salía junto a una joven de un hotel. Ocurrió en noviembre de 2019.

