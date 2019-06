Claudia Meza tras regreso de Nicola Porcella a la tv: "me juzgan y a él lo tratan como un ídolo"

La Miss Trujillo Claudia Meza se mostró indignada luego del regreso de Nicola Porcella a la televisión como tercer conductor de "Estás en todas".

En declaraciones al diario Trome, Claudia Meza manifestó que "se veía venir" que al pasar el tiempo, cuando se hubiera olvidado la denuncia por la fiesta del "terror", Nicola Porcella iba a regresar a las pantallas de América TV.

"Esto se veía venir porque a las finales esperaron que se calme todo para que otra vez lo metan a su programa, me causa molestia e indignación", señaló la modelo.

En ese sentido, Claudia Meza lamentó que ella sea la persona juzgada mientras que Nicola Porcella recibe un buen trato: "En Trujillo me miran mal y me juzgan, en cambio a él lo tratan como un ídolo. La gente no sabe cómo me siento, se me parte el corazón cada vez que una persona me hace comentarios malos".

Sigue con la denuncia

La Miss Trujillo aseguró que continúa viajando a Lima a raíz de la denuncia y manifestó sus esperanzas de conseguir justicia: "Yo estuve en Lima hace poco, y específicamente voy por las diligencias de mi denuncia. Yo creo que se hará justicia en el momento indicado, que toda la verdad saldrá a la luz y los responsables serán sancionados".