Claudia Ramírez califica de inmaduro a Mario Hart [VIDEO]

Claudia Ramírez criticó el proceder de Mario Hart, quien señaló días atrás que con ella no tuvo nada formal. “De repente era mi fan. La única relación que hubo fue de fan con ídolo. No hubo más que una amistad”, dijo el 'chato' entre risas.

Este comentario molestó a la colocha Claudia Ramírez, quien sostuvo: "A veces soy muy picona, pero en general a Mario le falta un poco de madurez, porque hace bromas a mujeres y se pasa de la línea. Es una falta de respeto, cuando es broma me río, pero cuando no es no".

Respecto a la burla que hizo el piloto de la palabra "ahínco" de Alejandra Baigorria, respondió: "Mario duró muchos años con ella y por tanto tiene que tener un poco de cuidado con lo que dice, pues es su ex y merece respeto. Él lo tomó como una broma, pero fue una falta de respeto a la mujer. A su novia (Leslie Shaw) le falta un poco de ubicaína, no puede faltar el respeto a Alejandra porque también es mujer. La gente tomó como si fuera en verdad una burra, no se que le pasó ni que pensaba en su cabeza".

Asimismo, tuvo palabras de elogio para la "Gringa de Gamarra", Alejandra Baigorria. "No la conozco, pero me parece que es una mujer inteligente. Es muy trabajadora, la gente la quiere en Gamarra, ha trabajado duro. Si yo fuera Alejandra, más que cachetada (para Hart) sería como ella. Su reacción fue muy inteligente y con eso responde a ese tipo de personas", dijo tras anunciar el Gamarra Fashion Show, donde más de 500 marcas formarán parte de dos desfiles en simultáneo que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero en el cruce de Jr. Gamarra con Italia y en el Jr. Unanue con Jr. Antonio Bazo.

CONGRESO

Sobre los deseos del piloto de llegar al Congreso e incluso en unos 10 o 15 años a la presidencia, Claudia Ramírez dijo: "Yo sé que en este momento mucha gente lo está criticando porque tal vez no está preparado. Pero esto pasa en muchas partes del mundo, solo busca rodearse de un buen equipo y asesoría, lo importante es tener carisma y preparación. No estamos hablando de un juego sino de un cargo político, tiene que prepararse más, pero ya tiene su carisma y cariño de la gente, aun no se ha ganado mi voto".

Sobre su relación de Mario Hart con Leslie Shaw, para Claudia Ramírez "ellos están sacando provecho a todo, con su canción y trabajo. Es chevere cuando la pareja se une para trabajar, eso está muy bien. Mario no canta, pero ella creo que si, y está logrando su sueño a su lado", acotó.









