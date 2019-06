Claudia Ramírez defiende a George Forsyth: "es la persona menos violenta que conozco"

La modelo colombiana Claudia Ramírez rompió su silencio y defendió a su expareja, George Forsyth, ante la grave denuncia que Vanessa Terkes realizó en su contra.

En entrevista con el diario Trome, Claudia Ramírez, quien fue pareja de George Forsyth durante cinco años, manifestó que el alcalde de La Victoria no es violento ni mucho menos consumidor de alcohol, tal como denunció Vanessa Terkes.

(FOTO) Colombiana y Forsyth fueron pareja por más de cinco años

"Honestamente, creo que George es la persona menos violenta que conozco. Nunca le escuché una mala palabra y su respuesta, las veces que quise pelear o ser grosera, fue silencio total. Nunca lo vi ser grosero, cuando la gente lo gritaba por perder un partido tampoco lo vi discutir con un amigo o con su familia, fue una relación de años la que tuvimos. Así que puedo afirmar con toda seguridad que es un hombre bueno", dijo Claudia Ramírez.

Cuando le preguntaron sobre las supuestas comparaciones que George Forsyth habría hecho entre Vanessa Terkes y sus exparejas, la modelo colombiana no quiso comentar, pero aseguró que denuncia es injusta: "No entiendo qué intenciones hay de por medio, pero hablo desde lo que lo conozco y no me puedo quedar callada ante algo que me parece injusto".

"Problemas con el alcohol tampoco. Me parecen muy fuertes sus acusaciones y espero que tenga pruebas y solo le pido que me deje a un lado", agregó.